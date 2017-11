Vybrali jsme nejlepší kompaktní fotoaparáty, které se dnes vyplatí koupit

Veletrh CES je obvykle provázen oznámením fotonovinek. Letos se svou troškou do mlýna přispěchal mezi prvními Canon. Zatímco loni se leden nesl ve znamení vlajkových DSLR, letos se prozatím musíme spokojit s přírůstky kompaktními.

Nižší cena se promítá také do výkonu automatického ostření. Fotoaparát ostří na základě detekce kontrastu s 31 ostřicími oblastmi, tudíž od něj nelze očekávat rychlost a přesnost jako u přístrojů s vyspělejšími AF systémy. Video je u Canonu G9 X II i nadále doplňkovou funkcionalitou. K dispozici je pouze Full HD video s maximální snímkovou frekvencí 60 sn./s. Mnohem propracovanější jsou ovšem možnosti přenosu a sdílení pořízených záznamů – vedle tradičního Wi-Fi je podporována také technologie Bluetooth.

Vzhledem k ceně je samozřejmě nutné počítat s jistými ústupky a omezeními. Canon G9 X II je jako jeho předchůdce koncipován coby stylový fotoaparát, čemuž je přizpůsoben jeho minimalistický design s omezeným množstvím externích ovládacích prvků. Přesto si na své přijdou i pokročilejší uživatelé – v prioritních režimech se expoziční parametry nastavují elegantně pomocí funkčního prstence kolem objektivu. V plném manuálu je nutné zapojit do práce také dotykovou obrazovku, přes niž upravujete i další proměnné.

Přesto tento přístroj uspokojí nároky i pokročilejších fotografů, zejména co do obrazové kvality. Druhá generace nabízí vylepšenou stabilizaci s účinností až 3,5 EV a nový výkonnější procesor DIGIC 7, který umožňuje sériové snímání rychlostí až 8,2 sn./s s předostřením a 5,3 sn./s při průběžném ostření.

To ale neznamená, že malé kompaktní fotoaparáty ztratily smysl. Vybrali jsme ty nejlepší.

Panasonic Lumix LX15 – kompakt s nejlepší světelností

cena: 15 500 Kč

Novinky od Panasoniku nebyly tento rok tak početné jako loni, i proto se do našeho výběru probojovaly tři modely z minulého roku. To však není jediným důvodem jejich zařazení na náš seznam, tím hlavním je především vynikající poměr cena-kvalita.

Loňský model Panasonic Lumix LX15 je volným pokračováním oblíbené řady kompaktů s přídomkem „LX“. Pět let starému předchůdci Lumixu LX7 se však podobá pouze vysoce světelným objektivem. Ostatní parametry, výkon i funkční vybavenost se značné proměnily, samozřejmě k lepšímu.

Fotoaparát je osazen snímačem typu 1" s rozlišením 20,1 Mpx a objektivem s přepočteným ohniskovým rozsahem 24–72 mm, jehož hlavní devizou je vynikající světelnost začínající na výborných F1,4 a končící na F2,8. O zpracování obrazu se stará procesor Venus Engine umožňující sériové snímání rychlostí 6 sn./s s průběžným ostřením.

Autofokus funguje na bázi detekce kontrastu se 49 ostřicími body a je vybaven technologií DFD. Jak je u Panasoniku dobrým zvykem, automatické ostření nabízí výbornou rychlost, přesnost a „vytrvalost“ při sledování objektu. Při komponování se musíte spolehnout na zadní displej, který je výklopný a dotykový. Na těle je dostatečné množství externích ovládacích prvků, včetně těch uživatelsky přizpůsobitelných.

Nezklame ani výbava pro natáčení videa. Vedle 4K videa při 30 sn./s je k dispozici také vysokorychlostní Full HD záznam při 120 sn./s. A nebyl by to pořádný Panasonic, kdyby nedostal do vínku speciální režimy a funkce, jakou jsou fázová animace, časosběr, různé varianty bracketingu či režim dodatečného zaostření, tzv. Post Focus.

Panasonic Lumix LX15: Klasika, která nezklame [test] Loni na podzim představil Panasonic nový model profi kompaktu a rozšířil tak řadu kapesních fotoaparátů se snímačem velikosti 1" a světelnou optikou. Jak si Lumix LX15 vedl v našem testu?